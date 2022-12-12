Американский чемпион мира по версиям WBA, WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс попал в ДТП. Событие произошло в субботу 10 декабря на одной из дорог в Далласе (штат Техас).

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Виновником аварии стал 14-летний подросток, на высокой скорости ехавший на красный свет. По сообщению СМИ, он угнал автомобиль у своих родителей.

В результате лобового столкновения машина чемпиона была полностью разбита. Однако сам боксер не получил серьезных повреждений. Сразу после аварии он вышел в эфир в Instagram, сообщив своим поклонникам, что повредил ногу.

Слава Богу, у меня не было детей на борту. Черт, я не беспокоюсь о машине. Ублюдок протаранил меня. Я сломал ногу. Это безумие,

– сказал ошеломленный Спенс.

Видео после аварии

Напомним, Эррол Спенс не в первый раз попадает в ДТП. Осенью 2019 года боксер не справился с управлением и разбил автомобиль, из-за чего оказался в реанимации. За рулем чемпион находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что 32-летний боксер на профессиональном ринге провел 28 боев, завершившихся победой Спенса. В 22-х из них он победил нокаутом. Последний бой американец провел 16 апреля против кубинца Угаса Йордениса. Эррол одержал победу в 10-м раунде техническим нокаутом.