"Не делайте из меня монстра": скандальный чемпион мира прокомментировал свой арест

Американский боксер Джервонта Дэвис впервые рассказал о своем задержании по делу домашнего насилия. Однако получилось это у него не слишком убедительно.

Непобежденный боксер и чемпион WBA World в легком весе Джервонта Дэвис был задержан в штате Флорида. Звездному спортсмену предъявили обвинение в домашнем насилии.

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Джервонта лепит из себя образцового семьянина

Дэвис провел ночь в полицейском отделении, после чего был выпущен под залог в 1000 долларов. Оказавшись на свободе, скандальный боксер попытался оправдаться перед своими фанатами.

Я никогда не поднимал руку ни на мать моего ребенка, ни на мою чертову дочь. Я не монстр, я слишком долго молчал,

– написал Дэвис в Instagram.

Чемпион мира уверен, что на нем просто хотят заработать деньги, создав искусственный скандал.

"Сейчас, когда я пишу этот текст, над моим домом пролетает вертолет. Просто они все на это смотрят, как на хорошую возможность заработать. Они пытаются получить больше денег", - написал боксер.

Следует заметить, что Дэвис позже удалил из истории Instagram свои сообщения. Также там больше нет общих фото Джервонты и его жены.

По сообщению полиции, женщина получила оплеуху от Дэвиса по правой стороне головы. Сила удара оставила порез над верхней губой жертвы с правой стороны рта.

Также следует напомнить, что это не первые проблемы с законом 28-летнего боксера. Он неоднократно попадал в скандалы с побоями, неприемлемым поведением в общественных местах. А в ноябре 2020 года Джервонта устроил ДТП и скрылся с места происшествия. За тот инцидент ему до сих пор грозит тюремный срок.

, что у Джервонты на 7 января на Capital One Arena в Вашингтоне США запланирован бой против доминиканца Эктора Луиса Гарсии. Этот поединок был задуман как показательный для Дэвиса перед весенним супербоем со звездным Райаном Гарсией. Однако сможет ли Дэвис выступить в намеченные даты, узнаем в ближайшее время.