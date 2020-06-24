"Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров померился силами с "Фехерваром", где играет полузащитник Иван Петряк. Гости благодаря забитому пенальти праздновали победу во встрече.

В рамках 32 тура чемпионата Венгрии "Ференцварош", который стал досрочным чемпионом сезона принимал "Фехервар" украинца Ивана Петряк, пишет 24 канал.

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Противостояние украинцев

Главный наставник хозяев Сергей Ребров не внес в заявку на матч опорного полузащитника Игоря Харатина, а Александр Зубков остался в запасе.

"Фехервар" с начала матча имел большое территориальное преимущество. В составе гостей с первых минут начал поединок Иван Петряк.

Украинец отдал несколько острых передач, а на 56-й минуте мяч после его удара задел руку защитника, но рефери не увидел в этом моменте пенальти.

На 75-й минуте матча Ивана заменили.

На 45-й минуте "Фехервара" вышел вперед в счете. Роланд Юхас удачно реализовал пенальти. Этот гол стал первым и единственным в поединке.

В последнем туре сезона "Ференцварош" сыграет против "Мезёкёвешд", а "Фехервар" померяется силами с "Залаэгерсег".