Чемпион "Ференцварош" Реброва потерпел досадное поражение от команды Петряка
"Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров померился силами с "Фехерваром", где играет полузащитник Иван Петряк. Гости благодаря забитому пенальти праздновали победу во встрече.
В рамках 32 тура чемпионата Венгрии "Ференцварош", который стал досрочным чемпионом сезона принимал "Фехервар" украинца Ивана Петряк, пишет 24 канал.
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Противостояние украинцев
Главный наставник хозяев Сергей Ребров не внес в заявку на матч опорного полузащитника Игоря Харатина, а Александр Зубков остался в запасе.
"Фехервар" с начала матча имел большое территориальное преимущество. В составе гостей с первых минут начал поединок Иван Петряк.
Украинец отдал несколько острых передач, а на 56-й минуте мяч после его удара задел руку защитника, но рефери не увидел в этом моменте пенальти.
На 75-й минуте матча Ивана заменили.
На 45-й минуте "Фехервара" вышел вперед в счете. Роланд Юхас удачно реализовал пенальти. Этот гол стал первым и единственным в поединке.
В последнем туре сезона "Ференцварош" сыграет против "Мезёкёвешд", а "Фехервар" померяется силами с "Залаэгерсег".