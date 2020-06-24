"Ференцварош", який очолює Сергій Ребров помірявся силами із "Фехерваром", де грає півзахисник Іван Петряк. Гості завдяки забитому пенальті святкували перемогу у зустрічі.

У рамках 32 туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош", який став достроковим чемпіоном сезону приймав "Фехервар" українця Івана Петряка, пише 24 канал.

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Протистояння українців

Головний наставник господарів Сергій Ребров не вніс до заявки на матч опорного півзахисника Ігоря Харатіна, а Олександр Зубков залишився у запасі.

"Фехервар" з початку матчу мав велику територіальну перевагу. У складі гостей із стартових хвилин розпочав поєдинок Іван Петряк.

Українець віддав кілька гострих передач, а на 56-й хвилині м'яч після його удару зачепив руку захисника, але рефері не побачив в цьому моменті пенальті.

На 75-й хвилині матчу Івана замінили.

На 45-й хвилині "Фехервара" вийшов вперед у рахунку. Роланд Юхас вдало реалізував пенальті. Цей гол став першим та єдиним у поєдинку.

У останньому турі сезону "Ференцварош" зіграє проти "Мезйокйовешд", а "Фехервар" поміряється силами із "Залаегерсег".