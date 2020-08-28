Карлсен Магнус уже длительное время неизменно является самым умным на планете. Правда, с одной поправкой – если брать за критерий шахматный спорт. В мире черно-белых клеток и математических расчетов Магнусу Карлсену просто нет равных.

То, насколько норвежец овладел тайными уголками собственного мозга, очень показательно характеризует его шахматный поединок против еще одного гения современности. Знаменитому основателю Microsoft Биллу Гейтсу Карлсен поставил мат всего лишь за 9 ходов. В чем феномен умственной работы Магнуса Карлсена и есть ли в его меню что-то такое, что может помочь стать более сообразительным и прокачать свой мозг – читайте в материале 24 канала.

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К счастью, норвежский шахматист не принадлежит к людям, которые пристально оберегают секреты своего успеха. Без таланта здесь, конечно, не обошлось, ведь уже в 19-летнем возрасте парень возглавил мировой шахматный рейтинг, что ранее не удавалось никому из легендарных гроссмейстеров. Правда, одна только феноменальная память вряд ли могла обеспечить Карлсену такое преимущество над соперниками.

Надо побороть усталость перед игрой

Секрет его успеха – в умении длительное время быть собранным и сконцентрированным.

Шахматные партии выигрывают и проигрывают в финальное время игры благодаря ошибкам оппонентов, вызванных усталостью,

– сказал Магнус.

Поэтому не так сообразительность, как выносливость мозга становится главной. Норвежец сумел подкрепить свой талант этим важнейшим компонентом. Для этого у знаменитого шахматиста есть 3 простых правила.

Правило №1. Еда, которая питает мозг

Первое из правил – в рационе питания обязательно должна быть пища, которая питает мозг. Карлсен часто ездит на турниры с личным шеф-поваром, который тщательно следит за тем, что попадает на тарелку чемпиону мира по шахматам. Меню норвежца преимущественно вегетарианское, впрочем, совсем от мяса он все же не отказывается.

Белки

Главный источник белка в рационе шахматиста – жирные виды рыбы: обычно это лосось и форель. Такой выбор Карлсен объяснил тем, что мозг человека на 60% состоит из жиров. Компенсировать их потерю при умственной работе нужно элементами, которые очень похожи по составу с жирными кислотами мозга. Поэтому OMEGA-3, которым богаты прежде всего жирные виды рыбы, – именно то, что нужно.

Соответственно, для улучшения памяти и работы мозга – смело нужно увеличить количество рыбы в рационе. Еще один вариант питательных белков для шахматиста – яичный омлет, который Карлсен достаточно часто ест непосредственно перед поединками.

Рыба – главная в рационе шахматиста / Фото chefmarket

Что еще употребляет шахматист

Что касается углеводов, то хороший запас энергии шахматисту обеспечивает паста. Как заправка к салатам у норвежца – оливковое или кокосовое масло. В список продуктов, которые регулярно употребляет Карлсен, входят также:

авокадо;

тыквенные семечки;

зелень

красная свекла;

грецкие орехи.

Грецкий орех – самый эффективный способ улучшить процесс мышления. Он есть в рационе всех шахматистов. Орехи – просто отличный источник жиров, антиоксидантов и витаминов группы Е.

Грецкий орех очень важен для умственной деятельности / Фото lhealth

По десерту в Магнуса Карлсена все просто – зеленый чай с черным шоколадом. Стоит отметить, что особенно полезен для мозга именно темный шоколад, то есть тот, в котором высокое содержание какао. Все дело в наличии в шоколаде антиоксиданта – флаванола. Именно он помогает улучшить кровоснабжение в мозге и увеличивает работоспособность.

На столе у ​​чемпиона мира по шахматам часто можно увидеть апельсиновый сок, который он разбавляет водой. Для улучшения умственной работы важен витамин С, который благотворно влияет на активацию мозга. Еще один источник для норвежца – корейская кимчи. Европейский ее аналог – более привычная для наших широт квашеная капуста. Она также присутствует в рационе Карлсена. Также очень важной в его рационе является черника. Ее ягоды улучшают кровоснабжение, что сверхважно для работы мозга.

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Секрет – в жевательной резинке

Кроме того, в Магнуса Карлсена есть свой маленький секрет, как улучшить концентрацию в стрессовые моменты. Норвежец во время партий для этого иногда использует обычную жевательную резинку. Такой лайфхак, конечно, не сделает человека умнее, однако исследования ученых все же показали, что жевательная резинка действительно может улучшить когнитивные функции человека. В частности, жевание резинки активирует работу сразу нескольких участков коры головного мозга.

Правило №2. Регулярные физические упражнения влияют на память

Магнус Карлсен тренирует память и поддерживает себя в хорошем тонусе благодаря регулярным физическим упражнениям. Прежде всего речь идет о кардионагрузках. Они увеличивают приток крови к мозгу человека.



Магнус Карлсен / Фото regnum

В норвежца есть сразу несколько любимых видов кардиотренировок. Карлсен любит бег, однако не без успеха играет в баскетбол и футбол. При этом он дозировано делает это даже во время больших шахматных турниров, которые забирают огромное количество сил и энергии.

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Правило №3. Отдых – обязательно

Чтобы не перегореть эмоционально и уберечь мозг от стрессов, в Карлсена есть 3 правило, которого он, как и 2 предыдущих, придерживается безоговорочно. И звучит оно так: "Никогда не забывайте об отдыхе". Один из факторов феноменальной работы мозга норвежца – он прекрасно чувствует, когда нужно уделить внимание восстановлению сил. И Магнус делает это не только между играми, но и во время самих поединков.

Перерыв в работе – отличный способ вернуть свежесть мыслей и восстановить концентрацию, которую трудно длительное время поддерживать даже чемпионам этого дела.

Вот уже на протяжении 7 лет Магнус Карлсен неизменно остается королем шахмат. Дело здесь не в одном лишь таланте норвежца. Дисциплина во всем, что касается собственной жизни, питания и отдыха, постоянные поиски новых лайфхаков помогли Карлсену стать настоящим гением в своей профессии. И в шахматном мире пока не видно соперника, который смог бы превзойти достижение норвежского чемпиона.