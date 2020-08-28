Карлсен Магнус уже тривалий час незмінно є найрозумнішим на планеті. Щоправда, із однією поправкою – якщо це гра у шахи. У світі чорно-білих клітинок і математичних розрахунків Магнусу Карлсену просто немає рівних.

Те, наскільки норвежець опанував таємні закутки власного мозку, дуже показово характеризує його шаховий поєдинок проти ще одного генія сучасності. Знаменитому засновнику Microsoft Біллу Гейтсу Карлсен поставив мат всього лише за 9 ходів. У чому феномен розумової роботи Магнуса Карлсена і чи є у його меню щось таке, що може допомогти стати кмітливішими та прокачати свій мозок – читайте у матеріалі 24 каналу.

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На щастя, норвезький шахіст не належить до людей, які пильно оберігають секрети свого успіху. Без таланту тут, звісно, не обійшлося, адже уже в 19-річному віці хлопець очолив світовий шаховий рейтинг, що раніше не вдавалося нікому з легендарних гросмейстерів. Щоправда, одна лише феноменальна пам'ять навряд чи могла забезпечити Карлсену таку перевагу над суперниками.

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Секрет його успіху – у вмінні тривалий час бути зібраним та сконцентрованим.

Шахові партії виграють та програють у фінальний час гри завдяки помилкам опонентів, викликаних втомою,

– сказав Магнус.

Тож не так кмітливість, як витривалість мозку стає головною. Норвежець зумів підкріпити свій талант цим надважливим компонентом. Для цього у знаменитого шахіста є 3 прості правила.

Правило №1. Їжа, яка живить мозок

Перше з правил – у раціоні харчування обов'язково повинна бути їжа, яка живить мозок. Карлсен часто їздить на турніри із особистим шеф-кухарем, який ретельно стежить за тим, що потрапляє на тарілку чемпіону світу з шахів. Меню норвежця переважно вегетаріанське, утім, зовсім від м'яса він все ж не відмовляється.

Білки

Головне джерело білка у раціоні шахіста – жирні види риби: зазвичай це лосось та форель. Такий вибір Карлсен пояснив тим, що мозок людини на 60% складається із жирів. Компенсувати їх втрату під час розумової роботи потрібно елементами, які дуже схожі за складом із жирними кислотами мозку. Тож OMEGA-3, яким багаті насамперед жирні види риби, – саме те, що потрібно.

Відтак, для покращення пам'яті та роботи мозку – сміливо треба збільшити кількість риби у раціоні. Ще один варіант поживних білків для шахіста – яєчний омлет, який Карлсен достатньо часто їсть безпосередньо перед поєдинками.



Риба – головна в раціоні шахіста / Фото chefmarket

Що ще вживає шахіст

Щодо вуглеводів, то добрий запас енергії шахісту забезпечує паста. Як заправка до салатів у норвежця – оливкова або кокосова олія. До списку продуктів, які регулярно вживає Карлсен, входять також:

авокадо;

гарбузове насіння;

зелень;

червоний буряк;

грецькі горіхи.

Грецький горіх – найефективніший спосіб покращити процес мислення. Вони є у раціоні усіх шахістів. Горіхи – просто відмінне джерело жирів, антиоксидантів та вітамінів групи Е.



Грецький горіх є дуже важливим для розумової діяльності / Фото lhealth

Щодо десерту у Магнуса Карлсена усе просто – зелений чай із чорним шоколадом. Варто наголосити, що особливо корисний для мозку саме темний шоколад, тобто той, у якому високий вміст какао. Уся справа у наявності у шоколаді антиоксиданту – флаванолу. Саме він допомагає покращити кровопостачання у мозку та збільшує працездатність.

На столі у чемпіона світу з шахів часто можна побачити апельсиновий сік, який він розбавляє водою. Для покращення розумової роботи важливий вітамін С, який чудово впливає на активацію мозку. Ще одне джерело для норвежця – корейська кімчі. Європейський її відповідник – більш звична для наших широт квашена капуста. Вона також присутня у раціоні Карлсена. Також дуже важливою у його раціоні є чорниця. Її ягоди покращують кровопостачання, що надважливо для роботи мозку.

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Секрет – у жувальній гумці

Окрім цього, у Магнуса Карлсена є свій маленький секрет, як покращити концентрацію у стресові моменти. Норвежець під час партій для цього іноді використовує звичайну жувальну гумку. Такий лайфхак, звісно, не зробить людину розумнішою, однак дослідження вчених все ж показали, що жувальна гумка справді може покращити когнітивні функції людини. Зокрема, жування гумки активує роботу відразу кількох ділянок кори головного мозку.

Правило №2. Регулярні фізичні вправи впливають на пам'ять

Магнус Карлсен тренує пам'ять та підтримує себе у хорошому тонусі завдяки регулярним фізичним вправам. Насамперед йдеться про кардіонавантаження. Вони збільшують приток крові до мозку людини.



Магнус Карлсен / Фото regnum

У норвежця є відразу кілька улюблених видів кардіотренувань. Карлсен полюбляє біг, однак не без успіху грає у баскетбол та футбол. При цьому, він дозовано робить це навіть під час великих шахових турнірів, які забирають величезну кількість сил та енергії.

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Правило №3. Відпочинок – обов'язково

Аби не перегоріти емоційно та зберегти мозок від стресів, у Карлсена є 3 правило, якого він, як і 2 попередніх, дотримується беззастережно. І звучить воно так: "Ніколи не забувайте про відпочинок". Один із факторів феноменальної роботи мозку норвежця – він чудово відчуває, коли потрібно приділити увагу відновленню сил. І Магнус робить це не лише між іграми, а й під час самих поєдинків.

Перерва у роботі – чудовий спосіб повернути свіжість думок та відновити концентрацію, яку важко тривалий час підтримувати навіть чемпіонам цієї справи.

От уже впродовж 7 років Магнус Карлсен незмінно залишається королем шахів. Справа тут не у одному лише таланті норвежця. Дисципліна в усьому, що стосується власного життя, харчування та відпочинку, постійні пошуки нових лайфхаків допомогли Карлсену стати справжнім генієм у своїй професії. І у шаховому світі наразі не видно суперника, який зміг би перевершити досягнення норвезького чемпіона.