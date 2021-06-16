Не футбол: Шевченко признался, чем планировал заниматься после игровой карьеры

16 июня 2021 , 19:42
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Источник:

Forbes

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, чем планировал заниматься после игровой карьеры. Интересно, что это оказался не футбол.

Андрей Николаевич хотел стать бизнесменом. Также он не отклонил вариант пойти в политику.

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Когда вы задумались о вариантах будущего после завершения карьеры футболиста? Какие у вас были карты на руках?
– Кроме спорта я рассматривал несколько вариантов. Например, попробовать что-то новое. Как один из вариантов рассматривал бизнес-карьеру.

У меня были политические амбиции, поэтому в какой-то момент я занялся политической деятельностью. Я понял, что это не мое, вернулся, получил тренерское образование и выбрал то направление, к которому у меня самая большая склонность.

– Какие варианты вы рассматривали в бизнесе?
– Есть какие-то заработанные доходы, определенные активы, которыми я обязан управлять. Нельзя сказать, что я активно занимаюсь бизнесом, но бизнес позволяет мне и моей семье чувствовать финансовую независимость и некоторую уверенность в будущем.

– Как и в какие проекты инвестирует Андрей Шевченко?
– Я пассивный инвестор. Есть определенные управленцы, которые консультируют, но окончательные бизнес-решения всегда за мной, – сказал Шевченко.

Когда Шевченко завершил карьеру?

  • 2012 год стал завершающим годом его карьеры. Последний гол был им забит в ворота Швейцарии на Евро-2012.
  • В 2016 году вошел в тренерский состав команды Динамо. Был в тренерском штабе и во время Евро-2016. После турнира стал главным тренером сборной Украины.
Автор: Юрій Семенюк