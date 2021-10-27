Челси выстрадал победу в Кубке лиги, Саутгемптон стал неудачником в серии пенальти: видео

Челси 26 октября принимал Саутгэмптон в рамках 1/8 финала Кубка футбольной лиги. Лишь серия послематчевых пенальти определила победителя матча.

Челси – Саутгемптон 1:1 (по пен. 4:3)

Голы: Хаверц, 44 – Адамс, 47

Первый настоящий острый момент создали хозяева. Ньигес головой расстреливал владения соперника после подачи с углового. Голкипер Саутгемптона в эффектном прыжке парировал удар.

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Хаверц взял инициативу на себя, сместился поближе к центру штрафной и пробил из-за ее пределов – мяч пролетел рядом с дальней девяткой. Красивым голом мог отличиться нападающий Челси.

Мяч после нескольких рикошетов в штрафной "синих" оказался в руках Аррисабалаги. Хотя могло быть очень остро.

В конце первого тайма хозяева размочили нули на табло, сделал это активный Хаверц. Нападающий лучше всего сыграл на втором этаже и открыл счет в матче – 1:0.

Именно с минимальным преимуществом хозяев на табло команды ушли на отдых. Сразу после перерыва быстрый гол удалось забить Саутгемптону. Ошибки в собственной части привели к потере мяча у Челси. Кепа отразил удар, но сделал это крайне неудачно. Мяч оказался в ногах Адамса, который занес его в ворота – 1:1.

Как ни старались команды, но больше забить больше не удалось. Все решалось в серии послематчевых пенальти. Команды сделали любезности друг другу в виде нереализованных пенальти от Волкотта и Маунта. Но гости не забили и четвёртый 11-метровый удар. Неудачником стал Смоллбоун. Челси выбил Саутгемптон из Кубка футбольной лиги по итогам серии пенальти – 4:3.

Лондонский клуб продолжает шагать в Кубке. Теперь их будет ждать матч 1/4 финала.

Челси – Саутгемптон видеообзор