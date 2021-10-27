Челсі – Саутгемптон 1:1: (по пен. 4:3)

Голи: Хаверц, 44 – Адамс, 47

Перший справжні гострий момент створили господарі. Ньїгес головою розстрілював володіння суперника після подачі з кутового. Голкіпер Саутгемптона у ефектному стрибку парирував удар.

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Хаверц взяв ініціативу на себе, змістився ближче до центру штрафного та пробив з-за його меж – м'яч пролетів поруч з дальньою дев'яткою. Красивим голом міг відзначитись нападник Челсі.

М'яч після декількох рикошетів у штрафному "синіх" опинився у руках Аррісабалаги. Хоча могло бути дуже гостро.

Наприкінці першого тайму господарі таки розмочили нулі на табло, зробив це активний Хаверц. Нападник найкраще зіграв на другому поверсі та відкрив рахунок у матчі – 1:0.

Саме з мінімальною перевагою господарів на табло команди пішли на відпочинок. Відразу після перерви швидкий гол вдалось забити Саутгемптону. Помилки на власній частині призвели до втрати м'яча у Челсі. Кепа відбив удар, але зробив це вкрай невдало. М'яч опинився у ногах Адамса, який заніс його у ворота – 1:1.

Як не старались команди, але більше забити більше не вдалось. Все вирішувалось у серії післяматчевих пенальті. Команди зробили люб'язності одна одній у вигляді нереалізованих пенальті від Волкотта та Маунта. Але гості не забили і четвертий 11-метровий удар. Невдахою став Смоллбоун. Челсі вибив Саутгемптон із Кубка футбольної ліги за підсумками серії пенальті – 4:3.

Лондонський клуб далі крокує у Кубку. Тепер на них чекатиме матч 1/8 фіналу.

Челсі – Саутгемптон відеоогляд