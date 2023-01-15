"Отправьте сообщение с любовью": Челси изложил пост с Мудриком, обратившись к фанатам

Интернет гудит разнообразной информацией о Михаиле Мудрике и его возможном переезде в АПЛ. Левого вингера Шахтера активно сватают в Челси.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Челси ударило по рукам с Шахтером, предложив желанные 100 миллионов евро за Михаила Мудрика. Хотя футболист находился на собрании с "горняками" Теперь в этой эпопее может появиться новая проблема – нежелание самого футболиста переходить в Челси.

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Прессслужба Челси умеет интриговать

Мудрик хочет стать игроком "Арсенала". Но "канониры" не готовы отдавать за Михаила такие космические деньги. Также была информация, что левый вингер сборной Украины контактировал с главным тренером Челси Грэмом Поттером, который сам позвонил по телефону украинцу.

Подлила масла в огонь любопытства пресс-служба Челси. В инстаграмме лондонского клуба появился пост с Мудриком, в котором "аристократы" обратились к своим болельщикам.

Напишите Мудрику сообщение, чтобы выразить свою любовь!

– написала прессслужба Челси.



Челси выложило публикацию с Мудриком / Скриншот из инстаграммы лондонского клуба

Одним из первых на публикацию отреагировал Шахтер. Донецкий клуб поставил смайлик в виде красного сердечка.

Интересно, что Челси обозначило страницу Мудрика, но сам Михаил не поставил под корреспонденцией свою понравившуюся.

СМИ сообщают, что "аристократы" хотят предложить Мудрику продолжительный контракт до 2030 года. Также в печати была информация, что Михаил посетит ближайший матч Челси. 15 января команда Грэма Поттера сыграет дома против Кристал Пелес. Начало встречи в 16:00 (по киевскому времени).

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