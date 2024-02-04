Челси опозорился в очередном матче АПЛ: Мудрик вышел на замену и отметился ассистом

Вулверхэмптон одержал уверенную победу на поле Челси и обошел лондонский клуб. Героем матча стал бразильский форвард Матеус Кунья, который оформил хет-трик.

Челси – Вулверхэмптон 2:4

Голы: Палмер, 19, Тьяго Силва, 86 – Кунья, 22, 63, 82 (пен), Дисаси, 43 (автогол).

В чемпионате Англии в эти выходные проходят матчи 23 тура АПЛ. На воскресенье был вынесен матч с участием Челси. Команда Михаила Мудрика принимала Вулверхэмптон, пишет 24 канал.

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Три победы в последних четырех матчах позволяли лондонцам надеяться на включение в борьбу за еврокубки. Однако Вулверхэмптон стал в последнее время неудобным соперником для лондонцев.

"Волки" выиграли две последние очные встречи, а в семи последних матчах Челси выиграл лишь раз. Михаил Мудрик в очередной раз остался в запасе, в последнее время украинец потерял доверие тренера.

В последних десяти играх Михаил лишь трижды попадал в старт. С первых минут вышли Палмер, Нкунку и Стерлинг. Впрочем последние двое ничем особенным не запомнились. А вот Колу удалось снова забить, он открыл счет с паса Кайседо.

Однако на перерыв лидером ушел Вулверхэмптон. Первый оформил Кунья, а в конце первого тайма в свои ворота мяч перенаправил Дисаси. Во второй же половине продолжил феерить Кунья, который добил до хет-трика.

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Сначала Нету прострелил на Матеуса и тот прошил кипера, а позже бразилец оформил пенальти за фол от Гюсто. На 72 минуте тренер выпустил Мудрика и украинцу удалось отличиться ассистом.

Украинец точно подал угловой на голову Тьяго Силве, который вколотил второй мяч в ворота Са. Михаил продолжал быть активным, но большей пользы для Челси не сумел принести.

Таким образом, лондонцы проигрывают уже десятый матч АПЛ в этом сезоне и пропускают вперед как раз Вулверхэмптон. Теперь команда Почеттино идет на 11 месте, отставая на пять баллов от еврокубковой зоны.