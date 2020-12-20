Челси – Вест Хэм: где смотреть онлайн матч АПЛ

Матч АПЛ Челси – Вест Хэм состоится в понедельник, 21 декабря. Начало поединка в 22:00. Об этом сообщает 24 канал.

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Трансляцию матчей АПЛ в Украине осуществляет только телеканал Setanta. Именно на нем и будет показан матч Челси – Вест Хэм.

Доступен Setanta к просмотру на большинстве ОТТ-сервисов, среди которых Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv.

Однако стоит отметить, что на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации. Кроме того, о включении канала Setanta в свои пакеты сообщило много кабельных операторов.

Перед игрой

Оба лондонских клуба расположились рядом в турнирной таблице. Челси набрал 22 очка и находится на 8-й строчке.

В то же время у "молотобойцев" на один балл меньше, а следовательно они занимают 9-е место. Победа любой из команд позволит приблизиться к группе лидеров.