Мудрик сорвал овации фанов Челси за яркий перформанс против Тоттенхэма: мощное видео

В четверг, 2 мая, состоялся перенесенный матч 26-го тура АПЛ-2023/2024 между Челси и Тоттенхэмом. Михаил Мудрик принял участие в поединке и даже был близок к голу.

23-летний украинский футболист вышел в стартовом составе Челси и был одним из самых активных на футбольном поле. Маурисио Почеттино дал 45 минут игрового времени Мудрику, которого в составе хозяев в середине второго тайма заменил Чезаре Касадеи, сообщает 24 Канал.

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Болельщики Челси оценили игру Мудрика

За проведенное время на поле Михаил нанес 4-х ударов в сторону ворот Тоттенхэма, 5 раз отдал пас в штрафную площадку оппонента, а также совершил 6 подборов. Левый вингер Челси был близок к голу и мог отметиться результативным ассистом, если бы Николас Джексон переиграл голкипера "шпор".

Игру Мудрика оценили болельщики Челси, которые в последнее время почти постоянно критиковали украинского футболиста атаки. Фанаты, которые собрались на трибунах "Стэмфорд Бридж" устроили овации Михаилу, который тоже поблагодарил их в ответ.

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Отметим, что в той игре Челси наконец-то порадовало своих болельщиков. Голы Чалоба и Джексона принесли победу "синим" над Тоттенхэмом 2:0.

Для Мудрика этот матч стал 38-м в текущем сезоне-2023/2024 (6 голов и 2 ассиста).

Лондонский клуб после этой домашней победы сумел подняться в турнирной таблице АПЛ. Теперь Челси занимает 8-е место, набрав 51 балл. Впереди у команды Почеттино еще 4 тура английского первенства против: Вест Хэма (5 мая), Ноттингема (11 мая), Брайтона (15 мая) и Борнмута (19 мая).