Челси с Мудриком одолел Тоттенхэм в лондонском дерби

Челси победил Тоттенхэм и остается в борьбе за еврокубковую зону. Украинец Михаил Мудрик отыграл 75 минут.

Челси – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Чалоба, 24, Джексон, 73

На "Стэмфорд Бридж" состоялось лондонское дерби, в котором Челси принимал Тоттенхэм. Встреча проходила в рамках перенесенного матча 26-го тура Английской Премьер-лиги.

Читайте также Имеет игровую зависимость: полузащитника Ньюкасла и сборной Италии дисквалифицировали

Челси остается в борьбе за еврокубковую зону

Уже на 5-й минуте Челси имел голевой момент: украинский полузащитник Челси Мудрик шикарным пасом вывел Джексона на свидание с Викарио, а тот пробил – был бы гол, если бы Ван де Вен не успел выбить мяч с линии ворот.

Открыть счет удалось на экваторе первого тайма. После подачи от Галлагера со штрафного Чалоба ударом головой переправил мяч под перекладину.

После перерыва Тоттенхэму надо было обязательно забивать, чтобы набрать зачетные баллы. Впрочем, сделать это было непросто, ведь соперник также был крайне мотивирован.

В конце концов на 73-й минуте "пенсионеры" забили во второй раз. Палмер шикарно пробил со штрафного в перекладину, но первым на добивании оказался Джексон, который головой поразил ворота.

А еще через две минуты вышедший в старте, Михаил Мудрик, был заменен. В его отсутствие цифры на табло уже не изменились.

Благодаря победе Челси поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, где отстает от Ньюкасла, идущего седьмым, на два балла.