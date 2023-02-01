Съездил на экскурсию в Париж: Челси сорвало трансфер звезды сборной Марокко в ПСЖ

Французский ПСЖ был близок к тому, чтобы успешно закрыть трансфер Хакима Зиеша из Челси. Однако переход сорвался в последний момент из-за лондонского клуба.

29-летний лидер сборной Марокко чуть не продлил сезон в ПСЖ. Французский клуб хотел арендовать у Челси Хакима Зиеша. Однако переход в последний момент сорвался. Во всем виноваты "аристократы".

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Все из-за документов, которые лондонский клуб не сумел послать вовремя. Какая-то странная организация рабочего процесса для такого серьезного клуба, как Челси, который продолжает расставаться деньгами ради громких трансферов.

1 февраля Зиеш должен вернуться в Лондон и продолжит выступления за "синих". Короткая "футбольная страница" для Зиеша в Париже.

Однако у Хакима все еще есть возможность уйти из Челси, но не во французскую Лигу 1. Звездой сборной Марокко, ставшей сенсацией чемпионата мира-2022 в Катаре, интересуются турецкие клубы. Речь идет исключительно об аренде.

Журналист CBS Sports Бен Джейкобс сообщал, что ПСЖ подаст апелляцию на Челси и попытается оформить аренду Зиеша. Однако французы уже получили на нее отказ. Поэтому переговоры между клубами окончательно окончены.

За это 31 января 2023 года Челси успело усилить линию полузащиты 22-летним аргентинцем Энцо Фернандесом. Футболист Бенфики обошелся Челси в рекордный для АПЛ 121 миллион евро. Эта сумма за счет бонусов может возрасти до 130 миллионов.

Также в последний день трансферного окна лондонский клуб отпустил Жоржинью в Арсенал

Кратко о карьере Хакима Зиеша

29-летний правый вингер выступает за Челси с лета 2020 года. До этого играл исключительно в Нидерландах – за Херенвен, Твенте и Аякс, откуда перебрался в Лондон.

Контракт Зиеша с "аристократами" рассчитан до конца июня 2025 года.

Transfermarkt оценивает стоимость марокканца в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Хаким сыграл за "синих" в 15 матчах, в которых отличился одной результативной передачей.

В общей сложности после переезда в Лондон провел за клуб 98 поединков (14 голов и 11 ассистов). Больше всего в карьере отыграл в футболке Аякса – 165 встреч (49 мячей и 81 голевая передача).

Челси после 20 сыгранных матчей идет на 10 месте в таблице АПЛ. Подопечные Грэма Поттера набрали 29 очков.