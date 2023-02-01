29-річний лідер збірної Марокко ледь не продовжив сезон у ПСЖ. Французький клуб хотів орендувати у Челсі Хакіма Зієша. Однак перехід в останню мить зірвався. В усьому винні "аристократи".

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Все через документи, які лондонський клуб не зумів надіслати вчасно. Якась дивна організація робочого процесу для такого серйозного клубу як Челсі, яке продовжує розкидуватись грошима заради гучних трансферів.

1 лютого Зієш повинен повернутись у Лондон та продовжить свої виступи за "синіх". Коротка "футбольна сторінка" для Зієша у Парижі.

Однак у Хакіма все ще є можливість піти з Челсі, але не у французьку Лігу 1. Зіркою збірної Марокко, яка стала сенсацією чемпіонату світу-2022 у Катарі, цікавляться турецькі клуби. Мова йде виключно про оренду.

Журналіст CBS Sports Бен Джейкобс повідомляв, що ПСЖ подасть апеляцію на Челсі та таки спробує оформити оренду Зієша. Однак французи вже отримали на неї відмову. Тому перемовини між клубами остаточно закінчені.

За те 31 січня 2023 року Челсі встигло підсилили лінію півзахисту 22-річним аргентинцем Енцо Фернандесом. Футболіст Бенфіки обійшовся Челсі у рекордний для АПЛ 121 мільйон євро. Ця сума за рахунок бонусів може зрости до 130 мільйонів.

Також в останній день трансферного вікна лондонський клуб відпустив Жоржинью в Арсенал.

Нагадаємо! Челсі після 20 зіграних матчів йде на 10-му місці у таблиці АПЛ. Підопічні Грема Поттера набрали 29 очок.

Коротко про кар'єру Хакіма Зієша