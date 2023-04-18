Мудрик останется без Лиги чемпионов: Реал снова одолел Челси и вышел в полуфинал – видеообзор

Подопечные Фрэнка Лэмпарда не смогли найти слабых мест в обороне мадридцев, чтобы отквитать два пропущенных гола в первом матче. Родриго Гоэс смог оформить дубль.

Челси – Реал 0:2

Голы: Родриго, 58, 80.

В Лиге чемпионов начались ответные матчи 1/4 финала, пишет 24 канал. В одном из первых матчей встретились победители последних двух сезонов турнира – лондонский Челси и мадридский Реал.

Первая игра на "Сантьяго Бернабеу" прошла полностью по сценарию хозяев и завершилась победой со счетом 2:0. Теперь же перед командой Фрэнка Лэмпарда стояла сверхсложная задача отквитать этот гандикап дома.

Странная схема Челси и равный первый тайм

Интересно, что наставник Челси выбрал очень защитную модель игры – с пятью защитниками и четырьмя центральными полузащитниками. На острие вышел только Хаверц, тогда как на замене остались Фелиш, Мудрик, Стерлинг, Пулишич и Зиеш.

Первый тайм прошел при относительно ровной игре. Команды почти равное количество раз создавали опасность, но моменты Челси были более острыми. Куртуа несколько раз выручал свою команду.

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Роковые контратаки Реала

Впрочем, после перерыва Реал на классе и контратаках взял свое. На 58-й минуте Родриго удалось выбежать в перспективную контратаку. Бразилец перепасался со своим соотечественником Винисиусом и поразил почти пустые ворота Аррисабалаги.

После этого Лэмпард запустил сразу трех нападающих, в том числе и Мудрика. Однако это не помогло лондонцам переломить игру. Украинец пытался быть активным, дважды избивал по воротам соперника. Впрочем, один удар был отбит Куртуа, а после второго мяч полетел на трибуны.

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Реал же добил Челси в еще одной контратаке. Вальверде вывели на ударную позицию, но уругваец отпасовал на свободного Родриго. Бразильцу нужно было только поразить пустые ворота, чтобы оформить дубль.

Мудрик без Лиги чемпионов

Таким образом, Реал выходит в 11-й полуфинал Лиги чемпионов за последние 13 сезонов и продолжает защиту титула. В 1/2 финала команде Анчелотти ждет битва с Манчестер Сити или Баварией. Первая игра этих команд завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан.

А вот Челси этим вылетом попрощался с Лигой чемпионов как минимум на полтора года. В АПЛ подопечные Лэмпарда идут аж 11-ми, отставая от топ-четверки аж на 17 баллов.

Видеообзор матча Челси – Реал: