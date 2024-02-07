Справились без Мудрика: Челси уверенно обыграл главную сенсацию Англии в Кубке

Подопечные Маурисио Почеттино не имели проблем с Астон Виллой на ее поле. В 1/8 финала Кубка Англии Челси будет противостоять представителю Чемпионшипа Лидсу.

Астон Вилла – Челси 1:3

Голы: Диаби, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54.

В Кубке Англии состоялись матчи-переигровки 1/16 финала. Центральным из них была встреча в Бирмингеме между Астон Виллой и Челси, пишет 24 канал.

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Две недели назад команды сыграли в нулевую ничью на "Стэмфорд Бридж". Челси откровенно проваливает сезон, но может зацепиться за трофеи в кубковых турнирах. В Кубке лиги "синие" дошли до финала, где сыграют с Ливерпулем.

Теперь же "пенсионеры" продолжили свой путь и в Кубке Англии. Соперником стала Астон Вилла, которая сенсационно идет в топ-четверке АПЛ. Маурисио Почеттино вновь оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных.

С первых минут в атаке появились Николя Джексон, Кол Палмер и Нони Мадуэке. По сути, Челси гарантировал себе победу еще в первом тайме. На старте встречи счет открыл Галлахер, который точно пробил в "девятку" после скидки от Мадуэке.

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Чуть позже счет удвоил Джексон, головой замкнув навес от Гюсто. А в начале второго тайма Астон Виллу добил Энцо Фернандес, которому удался идеальный удар со штрафного. Хозяева имели мало моментов и смогли лишь размочить счет в компенсированное время благодаря дальнему удару Диаби.

Михаил Мудрик так и не вышел на поле, оставшись на скамейке. Таким образом, Челси вышел в 1/8 финала Кубка Англии, где будет противостоять Лидсу. Все пары этой стадии, которые будут сыграны 27-29 февраля, выглядят так: