Все силы на Лигу чемпионов: Челси и Мудрик провалились в очередной игре в АПЛ – видеообзор матча

Команда Грэма Поттера много била в створ ворот Астон Виллы, однако Эмилиано Мартинес поймал кураж. Нападение гостей нашло свои моменты для победы на "Стэмфорд Бридж".

Челси – Астон Вилла 0:2

Голы : Уоткинс, 17, Макгинн, 56.

В АПЛ проходят игры 29 тура, пишет 24 канал. На субботу было вынесено семь матчей и в последнем встречались идущие в середине турнирной таблицы Челси и Астон Вилла.

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Украинец Михаил Мудрик получил место в старте лондонцев, только второй раз за последние полтора месяца. Рядом с ним в нападении разместились Кай Хаверц и Жоау Фелиш.

Мудрик был активен, но не помог

Украинец был одним из самых заметных игроков хозяев. Но игра всего Челси сводилась к большому количеству ударов. Мудрик же дважды избивал по воротам Мартинеса и аргентинец оба раза спасал свою команду.

Всего в течение игры Челси нанес более 20 ударов, из которых восемь – в створ ворот. Но Эмилиано в этот вечер был в ударе и не пропустил ни одного гола.

Астон Вилла делала ставку на контратаки и на этом переиграла соперника. Нанеся всего два удара по воротам Аррисабалаги, бирмингемцы забили два гола.

Эффективность Астон Виллы

На 17 минуте дикой ошибки допустил Кукурелья, не прервавший простую передачу на Воткинса и подаривший англичанину выход один на один. Олли легко перевесил Кепу.

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А после перерыва счет удвоил Макгинн, вкусно пробившийся из-за пределов штрафной точно в угол ворот. Мудрик же покинул поле на 57-й минуте, но замены не смогли спасти Челси.

Таким образом "синие" терпят уже десятое поражение в этом чемпионате и остаются 11-ми, фактически прощаясь с надеждами вмешаться в борьбу за место в ЛЧ. Единственным шансом остается выигрыш Лиги чемпионов в текущем сезоне.

Видеообзор матча Челси – Астон Вилла: