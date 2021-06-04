Челси продлил контракт с тренером-триумфатором Лиги чемпионов

Наставник Томас Тухель продлил контракт с Челси. 47-летний немецкий специалист будет возглавлять победителя Лиги Чемпионов до 2024 года.
Продолжение сотрудничества
Томас Тухель привел Челси ко второму в истории клубу трофею Лиги чемпионов. Руководство команды решило сохранить тренера-победителя.
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Стороны ударили по рукам и подписали новое соглашение до конца июня 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2022 года, но на решение боссов "аристократов" продолжить сотрудничество повлияли триумф в Лиге чемпионов и четвертое место в АПЛ по итогам сезона-2020/2021.
Томас Тухель в Челси
- Немецкий специалист пришел к рулю "синих" в январе 2021 года и дал быстрый результат. Тухель привил команде надежную оборонительную игру, которую не могли пробить многие соперники. Лондонский клуб провел под руководством немца 30 матчей.
- Именно Тухель привел команду к победе в Лиге чемпионов. Хотя большинство экспертов считали фаворитом в финале Манчестер Сити. "Пенсионеры" одержали минимальную победу над подопечными Пепа Гвардиолы (0:1). Единственный гол за "аристократов" забил Кай Гаверц.
- В АПЛ команда Тухеля заняла высокое 4 место. Ее опередили лишь МанСити, Манчестер Юнайтед и Ливерпуль. Челси остановился в двух очках от "бронзы".