Челси продлил контракт с тренером-триумфатором Лиги чемпионов

Наставник Томас Тухель продлил контракт с Челси. 47-летний немецкий специалист будет возглавлять победителя Лиги Чемпионов до 2024 года.

Продолжение сотрудничества

Томас Тухель привел Челси ко второму в истории клубу трофею Лиги чемпионов. Руководство команды решило сохранить тренера-победителя.

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Стороны ударили по рукам и подписали новое соглашение до конца июня 2024 года. Предыдущий контракт был рассчитан до 2022 года, но на решение боссов "аристократов" продолжить сотрудничество повлияли триумф в Лиге чемпионов и четвертое место в АПЛ по итогам сезона-2020/2021.

Томас Тухель в Челси