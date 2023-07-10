Все в стиле ретро: Челси представил новую форму, а Мудрик принял участие в олдскульной фотосессии

Лондонский коллектив обновил свой дизайн в преддверии следующего сезона. Михаил Мудрик помог в этой команде.

Челси представил новую домашнюю форму. Лондонский коллектив решил отправиться на успехи "аристократов" в 90-х годах.

Достойно внимания "Украина очень устала, но народ продолжает борьбу": игрок сборной вспомнил миру о войне

Тематическая фотосессия

"Пенсионеры" представили новый комплект, в котором команда будет выступать в следующем сезоне 2023/2024. Наряды сделаны в традиционных для Челси синих цветах с вкраплениями белого, а эмблема лондондского клуба – позолоченная, вратари лондонцев будут выступать в черном. Форма в стиле ретро сделана не просто так, поскольку "аристократы" решили отправиться на успехи "синих" в 90-х годах. В частности, В сезоне-1997/1998 Челси выиграл Кубок европейских чемпионов и Кубок лиги, а затем взял Суперкубок УЕФА.

Стоит отметить, что Челси пригласил презентовать форму и легенд клуба, а именно тех, кто застал достижения команды в 90-х и вообще собственными руками и ногами творил. Таким образом, в фотосессии приняли Роберто Ди Маттео и Деннис Вайз. Также в новой форме красовались и современные футболисты и игроки "аристократов", среди которых и Михаил Мудрик.

Презентация формы Челси / инстаграмм "пенсионеров"