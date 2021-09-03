Челси потратил больше всего денег на трансферы во время карантина: топ-20 рейтинга и суммы

Исследовательское агентство CIES Football Observatory составил рейтинг клубов, которые больше всех потратили средства на трансферы во время пандемии коронавируса. 7 из 10 первых мест заняли клубы АПЛ.

Больше всего на трансферы потратило средства Челси. За три трансферных окна (лето 2020, зима 2021 и лето 2021) "аристократы" потратили 403 миллиона евро.

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Самые дорогие трансферы Челси за это время

Стоит отметить, что за эти три трансферных окна Челси заплатил немалые суммы за футболистов. Летом 2021 года в клуб перешел нападающий Ромелу Лукаку, за которого пришлось заплатить 115 миллионов евро. Летом 2020 года Челси потратил 133 миллиона евро в двух немецких игроков – Кая Гаверца (80 миллионов евро) и Тимо Вернера (53 миллиона евро). Тогда же более 50 миллионов евро "синие" заплатили за Бена Чилвелла.

Главный конкурент Челси в "гонке вооружений" стал Манчестер Сити. Шейхи на новых игроков за это время потратили 323 миллиона евро. Чего стоит только покупка Джека Грилиша за 117,5 миллиона евро. Этим переходом "горожане" установили как минимум два рекорда – самый дорогой трансфер в АПЛ и самый дорогой трансфер английского футболиста.

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В целом в первой десятке сразу микс клубов представляют АПЛ – Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Астон Вилла, Тоттенхэм и Лидс. Им компанию составили итальянский Ювентус (272 миллиона евро, 4 место), немецкий РБ Лейпциг (190 миллионов евро, 8 место) и французский ПСЖ (168 миллионов евро, 10 место).

"Это отражает финансовую состоятельность клубов АПЛ по сравнению с другими высшими европейскими лигами", – отметили авторы исследования.

Стоит добавить, что в топ-20 этого рейтинга не нашлось места для испанских Барселоны и Реала, которые до этого неоднократно тратили немалые средства на подписание новых игроков.

Кто больше всего потратил на трансферы за три трансферных окна (лето 2020-лето 2021)