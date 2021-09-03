Найбільше на трансфери витратило кошти Челсі. За три трансферні вікна (літо 2020, зима 2021 та літо 2021) "аристократи" витратили 403 мільйони євро.

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Найдорожчі трансфери Челсі за цей час

Варто відзначити, що за ці три трансферні вікна Челсі заплатив чималі суми за футболістів. Влітку 2021 року до клубу перейшов нападник Ромелу Лукаку, за якого довелося заплатити 115 мільйонів євро. Влітку 2020 року Челсі витратив 133 мільйони євро за двох німецьких гравців – Кая Гаверца (80 мільйонів євро) та Тімо Вернера (53 мільйони євро). Тоді ж понад 50 мільйонів євро "сині" заплатили за Бена Чілвелла.

Головний конкурент Челсі в "гонці озброєнь" став Манчестер Сіті. Шейхи на нових гравців за цей час витратили 323 мільйони євро. Чого вартує лише купівля Джека Гріліша за 117,5 мільйона євро. Цим переходом "містяни" встановили як мінімум два рекорди – найдорожчий трансфер в АПЛ і найдорожчий трансфер англійського футболіста.

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Загалом в першій десятці одразу міс клубів представляють АПЛ – Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Астон Вілла, Тоттенхем та Лідс. Їм компанію склали італійський Ювентус (272 мільйони євро, 4 місце), німецький РБ Лейпциг (190 мільйонів євро, 8 місце) та французький ПСЖ (168 мільйонів євро, 10 місце).

"Це відображає фінансову спроможність клубів АПЛ у порівняні з іншими вищими європейськими лігами", – відзначили автори дослідження.

Варто додати, що в топ-20 цього рейтингу не знайшлося місця для іспанських Барселони та Реалу, які до цього неодноразово витрачали чималі кошти на підписання нових гравців.

Хто найбільше витратив на трансфери за три трансферні вікна (літо 2020 – літо 2021)