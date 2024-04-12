Клуб Мудрика столкнулся с катастрофическими кадровыми потерями: кто в лазарете Челси

Тренерский штаб Челси во главе с Маурисио Почеттино недосчитается немалого количества футболистов перед 33-м туром АПЛ-2023/2024. В лазарет команды добавили два новых игрока.

Лондонский клуб опубликовал список футболистов, которые находятся в лазарете команды. Сразу 10 игроков не смогут помочь Челси в ближайших матчах.

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Почеттино потерял почти половину состава

Последними в этот список добавились центральный защитник Аксель Дисаси и полузащитник Энцо Фернандес. Обоих игроков ждет медицинское обследование, которое установит характер травм у футболистов и срок их восстановления.

Кроме этого левый защитник Бен Чилвелл тренируется по индивидуальной программе.

К счастью, повреждения обходят стороной нашего Михаила Мудрика, который провел в этом сезоне уже 33 матча (6 голов и 2 ассиста). Такой большой лазарет может сыграть на руку для украинца, которого Почеттино может выпустить в стартовом составе. Это дополнительный шанс для Мудрика доказать всем, почему лондонский клуб потратил такие большие средства за его трансфер.

Ситуация Челси в турнирной таблице АПЛ

Команда Почеттино после победы над МЮ (4:3) и боевой ничьей (2:2) с Шеффилдом смогла улучшить свою ситуацию в турнирной таблице АПЛ – с 11-12-й позиции на 9-е место. В 30-ти сыгранных поединках Челси набрало 44 балла.

Отставание от Ньюкасла, который идет 8-м, составляет лишь 3 очка, а это расстояние одной победы.

Зато отрыв от 10-го Брайтона составляет лишь один пункт.

Свой ближайший матч Челси проведет 15 апреля. "Синие" будут принимать Эвертон, за который выступает Виталий Миколенко. Стартовый свисток о начале поединка прозвучит на "Стэмфорд Бридж" в 22:00 (по киевскому времени).