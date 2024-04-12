Лондонський клуб опублікував список футболістів, які перебувають у лазареті команди. Одразу 10 гравців не зможуть допомогти Челсі у найближчих матчах.

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Почеттіно втратив майже половину складу

Останніми до цього списку додались центральний захисник Аксель Дісасі та півзахисник Енцо Фернандес. Обох гравців чекає медичне обстеження, яке встановить характер травм у футболістів та термін їх відновлення.

Окрім цього лівий оборонець Бен Чілвелл тренується за індивідуальною програмою.

На щастя, ушкодження оминають стороною нашого Михайла Мудрика, який провів у цьому сезоні вже 33 матчі (6 голів та 2 асисти). Такий великий лазарет може зіграти на руку для українця, якого Почеттіно може випустити у стартовому складі. Це додатковий шанс для Мудрика довести усім, чому лондонський клуб витратив такі великі кошти за його трансфер.

Зверніть увагу! Свій найближчий матч Челсі проведе 15 квітня. "Сині" прийматиметь Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Стартовий свисток про початок поєдинку пролунає на "Стемфорд Брідж" о 22:00 (за київським часом).

Ситуація Челсі у турнірній таблиці АПЛ