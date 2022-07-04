Роналду может перейти к прямому конкуренту Манчестер Юнайтед в АПЛ
Источник:твиттер Давида Орштейна
Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить Манчестер Юнайтед на другой клуб. Однако остаться в АПЧ.
Неожиданный вариант для Криштиана
По сообщению известного журналиста Давида Орштейна, Криштиану Роналду может сменить Манчестер на Лондон. местный Челси рассматривает португальца в качестве усиления атакующей линии.
Смотрите также Намек на возвращение: Реал сделал видео с лучшими голами Роналду
Вроде бы руководство лондонского клуба уже имело две встречи с Жорже Мендешем, агентом звездного футболиста.
Роналду же заявил, что хочет покинуть МЮ, ведь клуб не отобрался в зону Лиги чемпионов. А это далеко не тот результат, который хотел увидеть Криштиану.
"Красные дьяволы" не хотят так просто отпускать одного из своих лидеров. 37-летний форвард попросил его отпустить, если поступит солидное предложение.
Интересно, что 3 июля Реал неожиданно для всех решил вспомнить лучшие голы Роналду из-за пределов штрафной. Для португальца мадридская команда не чужда. Нападающий отдал "Королевскому клубу" 9 лет.
- Роналду выступает за Манчестер Юнайтед с конца августа 2021 года. Это был его второй приход в английский гранд.
- В прошедшем сезоне отыграл за "красных дьяволов" 37 матчей, в которых наколотил 24 гола и сделал 3 ассиста.
- Контракт Роналду с МЮ заканчивается 30 июня 2023 года.