Роналду может перейти к прямому конкуренту Манчестер Юнайтед в АПЛ

Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить Манчестер Юнайтед на другой клуб. Однако остаться в АПЧ.

Неожиданный вариант для Криштиана

По сообщению известного журналиста Давида Орштейна, Криштиану Роналду может сменить Манчестер на Лондон. местный Челси рассматривает португальца в качестве усиления атакующей линии.

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Вроде бы руководство лондонского клуба уже имело две встречи с Жорже Мендешем, агентом звездного футболиста.

Роналду же заявил, что хочет покинуть МЮ, ведь клуб не отобрался в зону Лиги чемпионов. А это далеко не тот результат, который хотел увидеть Криштиану.

"Красные дьяволы" не хотят так просто отпускать одного из своих лидеров. 37-летний форвард попросил его отпустить, если поступит солидное предложение.

Интересно, что 3 июля Реал неожиданно для всех решил вспомнить лучшие голы Роналду из-за пределов штрафной. Для португальца мадридская команда не чужда. Нападающий отдал "Королевскому клубу" 9 лет.