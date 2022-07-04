Несподіваний варіант для Кріштіану

За повідомленням відомого журналіста Давида Орштейна, Кріштіану Роналду може змінити Манчестер на Лондон. місцевий Челсі розглядає португальця у ролі підсилення атакувальної лінії.

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Начебто керівництво лондонського клубу вже мав дві зустрічі з Жорже Мендешем, агентом зіркового футболіста.

Роналду ж заявив, що хоче покинули МЮ, адже клуб не відібрався у зону Ліги чемпіонів. А це далеко не той результат, який хотів побачити Кріштіану.

"Червоні дияволи" ж не хочуть так просто відпускати одного зі своїх лідерів. 37-річний форвард попросив відпустити його, якщо надійде солідна пропозиція.

Цікаво, що 3 липня Реал несподівано для усіх вирішив згадати найкращі голи Роналду з-за меж штрафного. Для португальця мадридська команда не є чужою. Нападник віддав "Королівському клубу" 9 років.