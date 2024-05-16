Челси вплотную приблизился к выходу в еврокубки, но остался без Мудрика из-за сотрясения мозга

Лондонцы смогли переиграть Брайтон и отпраздновать четвертую подряд победу в АПЛ. Неполный тайм за "синих" отыграл Михаил Мудрик, который получил досадную травму.

Брайтон – Челси 1:2

Голы: Уэлбек, 90+8 – Палмер, 34, Нкунку, 64.

В чемпионат Англии состоялись два перенесенных матча 34 тура. В одном из них Брайтон принимал претендента на еврокубки Челси, пишет 24 Канал.

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Короткий матч Мудрика

Для сохранения шансов на попадание в Лигу Европы или Лигу конференций "синим" надо было брать три очка на поле команды Роберто Де Дзерби. Уже пятый раз подряд в основе Челси появился Михаил Мудрик.

В прошлом туре украинец отметился в воротах Ноттингем Форест. Однако на этот раз украинец не отыграл даже один тайм и был заменен на 42 минуте. Михаил на скорости врезался в Лемпти и оказался на газоне.

Как Мудрик заработал травму:

Врачи заподозрили у Мудрика сотрясение головного мозга, поэтому решили немедленно его заменить. На этот момент Челси уже вел в счете благодаря точному удару головой от Палмера.

Вместо украинца вышел Кристофер Нкунку, который восстановился после тяжелой травмы. И именно французу в середине второго тайма удалось удвоить преимущество Челси, замкнув прострел от Гюсто.

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До еврокубков один шаг

В компенсированное время лондонцы остались в меньшинстве и пропустили от Уэлбека, но все равно отпраздновали четвертую подряд победу. В параллельном матче Ньюкасл уступил Манчестер Юнайтед (2:3), поэтому борьба за 6-7 места перед последним туром будет горячей.

Челси опережает "сорок" и "красных дьяволов" на три очка. Если "синие" сыграют хотя бы вничью с Борнмутом, то обеспечат себе еврокубки, а именно, скорее всего, Лигу Европы. Параллельно Ньюкасл будет противостоять Брентфорду, а МЮ – Брайтону.