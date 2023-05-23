Челси проведет благотворительное мероприятие для Украины: Шевченко может сыграть против Зинченко

Английские клубы от 24 февраля 2022 активно делают флешмобы и благотворительно помогают Украине. В этот раз лондонское Челси показало свое доброе сердце, ведь в составе "синих" играет украинец Михаил Мудрик.

Лондонский клуб проведет благотворительный матч, чтобы помочь Украине, которую каждый день продолжает обстреливать Россия. Мероприятие соберет немало звезд, но не только футбольных. Среди них следует выделить появление бывшего футболиста Челси Андрея Шевченко и нынешнего левого защитника Арсенала Александра Зинченко.

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Звездность благотворительного мероприятия зашкаливает

Оба звездных украинца могут возглавить две команды на "Стемфорд Бридж".

Также на футбольное поле родного стадиона Челси смогут выйти следующие влиятельные люди – телеведущая Майя Джама, певец Найл Хоран, бывший футболист Дэвид Бекхэм и эксперт Алекс Скотт.

Все собранные средства Game4Ukraine передаст на платформу UNITED 24, инициатором которой стал Владимир Зеленский. Напомним, что одним из послов которого является Андрей Шевченко.

Предварительно благотворительный матч с участием многих звезд на "Стэмфорд Бридж" состоится 5 августа 2023 года.

Напомним, что Украина может получить 2,3 до 3-х миллиардов фунтов (источники дают разные окончательные суммы) по продаже Челси, владельцем которой ранее был Роман Абрамович.

Ранее к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину в АПЛ была проведена акция в поддержку украинского народа. Футболисты и тренеры вышли на матчи 25-го тура с повязками и значками в сине-желтых цветах, созданных украинскими детьми.

В марте 2022 года АПЛ приостановила соглашение с российским транслятором Rambler (Okko Sport). Также лига и клубы пожертвовали в виде одного миллиона фунтов стерлингов.

К слову. Челси за два тура до конца сезона занимает 12-е место в АПЛ, имея в своем активе 43 балла. Впереди у "синих" еще матчи против МЮ и Ньюкасла.