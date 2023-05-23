Лондонський клуб проведе благодійний матч, аби допомогти Україні, яку щодня продовжує обстрілювати Росія. Захід збере чимало зірок, але не лише футбольних. Серед них слід виділити появу колишнього футболіста Челсі Андрія Шевченка та нинішнього лівого захисника Арсенала Олександра Зінченка.

Цікаво Легенда Ліверпуля включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Зірковість благодійного заходу зашкалює

Обидва зіркові українці можуть очолити дві команди на "Стемфорд Брідж".

Також на футбольне поле рідного стадіону Челсі зможуть вийти наступні впливові люди – телеведуча Мая Джама, співак Найл Хоран, колишній футболіст Девід Бекхем і експерт Алекс Скотт.

Усі зібрані кошти Game4Ukraine передасть на платформу UNITED 24, ініціатором якої став сам Володимир Зеленський. Нагадаємо, що одним із амбасадорів якої є Андрій Шевченко.

Попередньо благодійний матч за участю багатьох зірок на "Стемфорд Брідж" відбудеться 5 серпня 2023 року.

Нагадаємо, що Україна може отримати 2,3 до 3-х мільярдів фунтів (джерела дають різні остаточні суми) із продажу Челсі, власником якого раніше був Роман Абрамович.

Раніше до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну в АПЛ провели акцію на підтримку українського народу. Футболісти та тренери вийшли на матчі 25-го туру із пов'язками та значками у синьо-жовтих кольорах, які створили українські діти.

У березні 2022-го року АПЛ призупинила угоду з російським транслятором Rambler (Okko Sport). Також ліга та клуби зробили пожертву у вигляді одного мільйона фунтів стерлінгів.

До слова. Наразі Челсі за два тури до кінця сезону посідає 12-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 43 бали. Попереду у "синіх" ще матчі проти МЮ та Ньюкасла.