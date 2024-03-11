Приближаются к еврокубкам: победный гол Мудрика помог Челси одолеть Ньюкасл в АПЛ

Лондонский Челси уверенно разобрался с Ньюкаслом и увеличил свои шансы на попадание в еврокубки. Одним из голов в ворота "сорок" отметился Михайо Мудрик, который удачно вышел на замену.

Челси – Ньюкасл 3:2

Голы: Джексон, 6, Палмер, 58, Мудрик, 76 – Исак, 43, Мерфи, 90.

В чемпионате Англии 2023-2024 подошел к концу 28 тур АПЛ. В последней игре уик-энда лондонский Челси принимал Ньюкасл, пишет 24 канал.

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Палмер делает результат

Обе команды застряли в середине турнирной таблицы и уже попрощались с надеждами вернуться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Впрочем, шансы попасть в еврокубковую зону у обоих клубов еще сохраняются.

Для их улучшения командам надо было брать три очка в очной встрече. Маурисио Почеттино в очередной раз оставил Михаила Мудрика на скамейке запасных, с первых минут в нападении вышли Стерлинг, Палмер и Джексон.

Впрочем, игра показала, что тренер не прогадал, ведь последние двое стали главными героями матча. Уже на шестой минуте сенегалец оказался на пути мяча после дальнего удара от Палмера и пяткой подкорректировал снаряд в ворота.

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Ньюкаслу удалось сравнять счет перед перерывом благодаря красивому бильярдному удару Исака из-за пределов штрафной площадки. Однако инициатива была на стороне Челси, который в середине второго тайма снова повел в счете.

Удачный выход Мудрика

На сей раз уже сам Палмер записал свое имя на табло, точно выстрелив с дальней дистанции в ближний угол. Ньюкасл делал попытки вернуться в игру, но в конце концов финальную точку в ней поставил Михаил Мудрик.

Украинец вышел на поле на 71 минуте и уже через пять оборотов секундной стрелки забил после эффектного дриблинга в чужой площадке. Для нашего вингера это уже шестой гол в этом сезоне.

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Ньюкаслу удалось забить второй раз под занавес встречи, но в конце концов Челси довел матч до победы и вплотную приблизился к "сорокам" в таблице. Сейчас лондонцы остаются 11-ыми, но имеют игру в запасе. В случае победы в ней подопечные Почеттино могут подняться на восьмое место, откуда до еврокубковой зоны будет всего один балл.