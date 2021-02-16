Челси 15 февраля на своем поле принимал Ньюкасл в рамках 24 тура АПЛ. Хозяева уверенно переиграли соперника.

Челси – Ньюкасл 2:0

Голы: Жиру, 31, Вернер, 39

Стоящее В Англии вратарь пропустил нелепый гол с 35 метров: видео

Уже в начале встречи футболисты Челси упустили отличный шанс открыть счет. Алонсо сделал навес на Вернера, но Тимо уже в падении не смог удачно пробить.

Активный Вернер на этом не остановился. Нападающий ворвался в штрафную Ньюкасла и прострелил во вратарскую площадку, где "пожаром" воспользовался Жиру. Француз сыграл на подборе и мощно пробил уже в пустые ворота – 1:0.

Через несколько минут Вернер снова был в центре внимания. Игрок сборной Германии получил передачу и довольно с невыгодной позиции пытался пробить – мяч пролетел над перекладиной. Однако своего Тимо таки достиг. После подачи с углового нападающий классно сыграл на дальней стойке – 2:0.

Уже во втором тайме Уиллок выпрыгнул выше защитников и головой направил мяч под стойку, но Кепа в эффектном прыжке помешал голу.

Стремительная атака лондонцев могла завершиться голом. Джеймс мощно пробил, но в центр ворот. Как ни пытались футболисты изменить цифры на табло, но не удалось.

В итоге – 2:0, уверенная победа Челси. После этой победы Челси с 42 очками идет четвертым в таблице. Ньюкасл – 17-й.

Челси – Ньюкасл: видеообзор