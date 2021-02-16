Челсі 15 лютого на власному полі приймав Ньюкасл у рамках 24 туру АПЛ. Господарі впевнено переграли суперника.

Челсі – Ньюкасл 2:0

Голи: Жиру, 31, Вернер, 39

Варте уваги В Англії воротар пропустив безглуздий гол з 35 метрів: відео

Вже на початку зустрічі футболісти Челсі змарнували чудовий шанс відкрити рахунок. Алонсо зробив скидання на Вернера, але Тімо вже у падінні не зміг вдало пробити.

Активний Вернер на цьому не зупинився. Нападник увірвався у штрафний Ньюкасла та прострілив у воротарський майданчик, де "пожежею" скористався Жиру. Француз зіграв на підбиранні та потужно пробив вже у порожні ворота – 1:0.

Через декілька хвилин Вернер знову був у центрі уваги. Гравець збірної Німеччини отримав передачу та досить з невигідної позиції намагався пробити – м'яч пролетів над поперечиною. Однак свого Тімо таки досягнув. Після подачі з кутового нападник класно зіграв на дальній стійці – 2:0.

Вже у другому таймі Віллок вистрибнув вище за оборонців і головою спрямував м'яч під стійку, але Кепа у ефектному стрибку став на заваді голу.

Стрімка атака лондонців могла завершитись голом. Джеймс потужно пробив, але у центр воріт. Як не намагались футболісти змінити цифри на табло, але не вдалось.

У підсумку – 2:0 впевнена перемога Челсі. Після цієї звитяги Челсі з 42 очками йде четвертим у таблиці. Ньюкасл – 17-й.

Челсі – Ньюкасл відеоогляд