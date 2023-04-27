С бонусами придется подождать: Челси не выполнил условия договора с Шахтером по Мудрику

Лондонский коллектив этого сезона не выплатит Шахтеру обещанные деньги за Мудрика. "Аристократы" выдали ужасающий сезон.

Мудрик присоединился к Челси за рекордную сумму, согласно договору "аристократы" выплатить Шахтеру за Михаила Мудрика сразу 70 миллионов евро. Однако с 30 бонусными миллионами возникли проблемы, пишет 24 Канал.

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"Горняки" все еще могут получить свои бонусные средства, однако на них стоит подождать. Дело в том, что обещанные деньги были предусмотрены в том случае, если Челси сможет выиграть Английскую Премьер-лигу или Лигу чемпионов. Сейчас "аристократы" идут на 11-й строчке английского чемпионата, не имея возможности торжествовать в лиге. Что касается самого престижного турнира Европы, то пенсионеры покинули его на стадии четвертьфинала, уступив Реалу.

К тому же "горнякам" придется потерпеть с реализацией Челси пункта "победа в ЛЧ". Все потому, что лондонский коллектив в крайнем своем матче в рамках АПЛ уступил Брентфорду (0:2). Таким образом, "аристократы" не имеют никаких шансов попасть в зону Лиги чемпионов и принять участие в турнире. 2025 год – это самая быстрая дата, когда Челси сможет попробовать свои силы в самом престижном турнире Европы.

Ранее гуляла информация, что Михаил Мудрик выбрал именно переход в Челси, поскольку "пенсионеры" предлагали более реалистичные условия выплаты бонусных средств, чем Арсенал, включавший в контракт пункт "обладатель Золотого Мяча". Но и условия "аристократов" далеки от настоящего мира. Однако контракт Мудрика рассчитан с Челси до 2030 года, поэтому у "синих" еще достаточно сезонов, чтобы воплотить обещания перед Шахтером в реальность.