Мудрик приєднався до Челсі за рекордну суму, згідно договору "аристократи" виплатити Шахтарю за Михайла Мудрика відразу 70 мільйонів євро. Проте з 30 бонусними мільйонами виникли проблеми, пише 24 Канал.

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"Гірники" все ще можуть отримати свої бонусні кошти, проте на них варто буде почекати. Діло в тому, що обіцяні гроші були передбачені у тому випадку, якщо Челсі зможе виграти Англійську Прем'єр-лігу або ж Лігу чемпіонів. Наразі "аристократи" йдуть на 11-ій сходинці англійського чемпіонату, не маючи нагоди тріумфувати у лізі. Щодо найпрестижнішого турніру Європи, то пенсіонери покинули його на стадії чвертьфіналу, поступившись Реалу.

До того ж, "гірникам" прийдеться потерпіти з реалізацією Челсі пункту "перемога в ЛЧ". Все через те, що лондонський колектив у крайньому своєму матчі в рамках АПЛ поступився Брентфорду (0:2). Таким чином "аристократи" не мають жодних шансів потрапити в зону Ліги чемпіонів та взяти участь у турнірі. 2025-ий рік – це найшвидша дата, коли Челсі зможе спробувати свої сили в найпрестижнішому турнірі Європи.

Раніше гуляла інформація, що Михайло Мудрик обрав саме перехід в Челсі, оскільки "пенсіонери" пропонували більш реалістичні умови виплати бонусних коштів, аніж Арсенал, який в контракт включав пункт "володар Золотого М'яча". Та наразі і умови "аристократів" далекі від справжнього світу. Проте контракт Мудрика розрахований з Челсі до 2030-го року, тому в "синіх" ще є достатньо сезонів, аби втілити обіцянки перед Шахтарем в реальність.