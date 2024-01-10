Челси может указать именитому тренеру "на двери": все зависит от Мудрика и команды

Челси неожиданно потерпело поражение в первом полуфинале Кубка английской лиги. "Синие" не справились с представителем Чемпионшипа Мидлсбро.

Единственный гол во встрече на 37-й минуте забил Гейден Хекни. Михаил Мудрик наблюдал за результативной атакой Мидлсбро со скамейки запасных Челси. Украинец вышел на поле только на 63-й минуте второго тайма, но не спас лондонский клуб от позорного поражения.

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Терпение руководства Челси может ворваться

Финальный свисток зафиксировал победу представителя Чемпионшипа 1:0. Команду Маурисио Почеттино спас лишь тот факт, что у Челси еще есть ответный матч да еще и перед собственными болельщиками, которые будут гнать футболистов вперед.

После позорного поражения появилась информация, что кресло под Почеттино пошатнулось. Не только фанаты "синих" возмущены игрой команды в текущем сезоне-2023/2024, которая не сильно изменилась после прихода бывшего тренера Тоттенхэма, с которым он очень успешно работал.

Аргентинский наставник Челси начинает терять доверие руководства клуба, уже рассматривающего вариант со сменой тренера.

Судьба Почеттино в лондонском клубе будет зависеть от второго полуфинала Кубка английской лиги. В случае вылета из кубкового турнира команду и Мудрика, вероятно, будет ждать новый наставник.

Отметим, что между двумя встречами с Мидлсбро в Челси запланирована домашняя игра 21 тура АПЛ против Фулхэма, которая состоится 13 января. В этом поединке "синим" тоже нужно побеждать, чтобы улучшить свою ситуацию в сезоне английского первенства.

После 20 туров "аристократы" с 28 очками замыкают топ-10. Челси никак не может повыситься в турнирной таблице АПЛ.

Второй полуфинальный поединок Кубка лиги Челси – Миддлсбро состоится 23 января. Начало встречи в 22:00 по Киеву.