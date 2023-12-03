Челси может продать Мудрика зимой: на его замену претендуют пятеро звезд

Украинский полузащитник Михаил Мудрик может бросить Челси в январское трансферное окно. В его замену рассматривают пять звездных футболистов.

По данным издания Express, руководство Челси рассматривает возможность продать Мудрика уже зимой, если тот не сможет улучшить свои выступления.

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Кто может заменить украинца

Мудрик в этом сезоне открыл счет забитым голам в АПЛ, но от многомиллионного трансфера руководство Челси ожидает большего. В этой связи лондонцы уже зимой могут приобрести еще одного звездного вингера и продать Мудрика уже в 2024 году.

Взамен Челси рассматривают пять звездных футболистов: Рафаэль Леау (Милан), Хвича Кварацхелия (Наполи), Ассане Диао (Бетис), Антонио Нуса (Брюгге) и Руни Барджи (Копенгаген).

В этом сезоне Мудрик провел 11 матчей за лондонский "Челси", в которых отличился 2 голами.