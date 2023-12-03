За даними видання Express, керівництво Челсі розглядає можливість продати Мудрика вже взимку, якщо той не зможе поліпшити свої виступи.

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Хто може замінити українця

Мудрик у цьому сезоні відкрив лік забитим голам в АПЛ, але від багатомільйонного трансферу керівництво Челсі очікує більшого. У зв'язку з цим лондонці уже взимку можуть придбати ще одного зіркового вінгера та продати Мудрика вже у 2024 році.

На заміну Челсі розглядають п’ять зіркових футболістів: Рафаель Леау (Мілан), Хвіча Кварацхелія (Наполі), Ассане Діао (Бетіс), Антоніо Нуса (Брюгге) і Руні Барджі (Копенгаген).

До слова. Цього сезону Мудрик провів 11 матчів за лондонський Челсі, в яких відзначився 2 голами.