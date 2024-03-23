У Челси проблемы: клуб Мудрика могут лишить очков из-за нарушения финансового фейр-плей

В мае 2022 года Тодд Боэли приобрел лондонский Челси. С тех пор "синие" очень активно вели себя на трансферном рынке и потратили более миллиарда долларов.

Это не только не дало желаемого эффекта на футбольном поле для лондонского клуба, а может иметь и последствия в виде санкций для команды Почеттино. Все из-за неудовлетворительного финансового баланса в Челси.

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Челси в затруднительном положении

Согласно правилам АПЛ клубам разрешено иметь убытки до 105 миллионов фунтов за три сезона. Челси же после безумных расходов значительно превысил этот показатель, усложнив свою ситуацию еще и отсутствием доходов от еврокубков.

Финансовый эксперт Стефан Борсон сообщил, что "синим" придется очень постараться, чтобы не получить штраф в виде снятия очков за нарушение финансового фэйр-плей. Премьер-лига будет пристально следить за трансферной работой Челси летом, ведь лондонцам придется перекрыть дефицит в бюджете, который достигает около 200 миллионов фунтов.

Масштабы проблем Челси выглядят значительно хуже, чем у Эвертона и Ноттингема. Очень вероятно, что до конца года им также предъявят обвинения и могут лишить очков,

– заявил Борсон.

За нарушение финансового фэйр-плей в сезоне-2023/2024 с Эвертона было снято 6 очков, а с Ноттингем Фореста – 4.

Отметим, что лондонский клуб, чтобы улучшить ситуацию вписал продажу Мейсона Маунта за 55 миллионов в Манчестер Юнайтед еще в прошлую кампанию, ведь трансферы воспитанников сразу полностью учитываются в доходах, а другие распределяются на срок контракта.

Поэтому подобные действия вероятно придется использовать и летом 2024 года. Из игроков, которые являются выпускниками академии "синих" наибольшую ценность имеют Чалоба, Галлахер и Броя. Впрочем, закрыть сделки нужно будет до 30 июня, что является непростой задачей

. Сейчас лондонский Челси занимает одиннадцатое место в турнирной таблице АПЛ и имеет отрыв в 18 очков от зоны вылета, поэтому возможное снятие очков с клуба вероятно не приведет к критическим последствиям.

Следующий поединок "синие" проведут 30 марта на "Стэмфорд Бридж" против Бернли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.