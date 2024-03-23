Це не тільки не дало бажаного ефекту на футбольному полі для лондонського клубу, а може мати й наслідки у вигляді санкцій для команди Почеттіно. Усе через незадовільний фінансовий баланс у Челсі.

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Челсі у скрутному становищі

Згідно з правилами АПЛ клубам дозволено мати збитки до 105 мільйонів фунтів за три сезони. Челсі ж після шалених витрат значно перевищив цей показник, ускладнивши свою ситуацію ще й відсутністю доходів від єврокубків.

Фінансовий експерт Стефан Борсон повідомив, що "синім" доведеться дуже постаратися, щоб не отримати штраф у вигляді зняття очок за порушення фінансового фейр-плею. Прем'єр-ліга буде пильно стежити за трансферною роботою Челсі влітку, адже лондонцям доведеться перекрити дефіцит у бюджеті, який сягає близько 200 мільйонів фунтів.

Масштаби проблем Челсі виглядають значно гіршими, ніж у Евертона та Ноттінгема. Дуже ймовірно, що до кінця року їм також висунуть звинувачення та можуть позбавити очок,

– заявив Борсон.

За порушення фінансового фейр-плею в сезоні-2023/2024 з Евертона було знято 6 очок, а з Ноттінгем Фореста – 4.

Зазначимо, що лондонський клуб, щоб покращити ситуацію вписав продаж Мейсона Маунта за 55 мільйонів у Манчестер Юнайтед ще в минулу кампанію, адже трансфери вихованців одразу повністю враховуються у доходах, а інші розподіляються на термін контракту.

Тому подібні дії ймовірно доведеться використовувати і влітку 2024 року. З гравців, які є випускниками академії "синіх" найбільшу цінність мають Чалоба, Галлахер і Броя. Утім, закрити угоди потрібно буде до 30 червня, що є непростою задачею

Довідка. Наразі лондонський Челсі посідає одинадцяте місце в турнірній таблиці АПЛ та має відрив у 18 очок від зони вильоту, тож можливе зняття очок із клубу ймовірно не призведе до критичних наслідків.

Наступний поєдинок "сині" проведуть 30 березня на "Стемфорд Бридж" проти Бернлі. Стартовий свисток пролунає о 17:00.