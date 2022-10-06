Челси разгромил Милан в матче Лиги чемпионов: видео

Английский Челси не испытывал особых проблем в матче против Милана в Лиге чемпионов. Команда отличилась трижды в этом матче.

Челси – Милан 3:0

Голы: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61

Челси не слишком удачно стартовало в этой Лиге чемпионов. И именно после поражения в первом матче от загребского Динамо был уволен Томас Тухель. Хотя и первый матч Грэма Поттера тоже не получился удачным – ничья дома с Зальцбургом.

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Милан же до этого матча был лидером группы. И пытался удержать эту позицию. Но не удалось.

В начале встречи голкипер итальянской команды Тетерушана несколько раз спас после опасных ударов. И на 24-й минуте он тоже отразил мяч после удара Тиаго Силвы. Но уже ничего не сумел сделать с добиванием Фофаны.

Во втором тайме Челси забил еще дважды. В обоих голах активное участие принял Джеймс. Сначала после его прострела отличился Обамеянг, в касание отправивший мяч в ворота соперника. Здесь следует отметить ошибку Томори.

А уже со временем Джеймс и сам забил, получив пас на ход в штрафную – мяч пролетел над голкипером в угол ворот.

Челси побеждает и набирает четыре очка. Столько же и у Милана, но эта команда на третьем месте. Лидирует в группе Зальцбург с 5 очками.

Видеообзор матча Челси – Милан