Челсі – Мілан 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61

Челсі не надто вдало стартувало в цій Лізі чемпіонів. І саме після поразки в першому матчі від загребського Динамо був звільнений Томас Тухель. Хоча і перший матч Грема Поттера теж не вийшов вдалим – нічия вдома із Зальцбургом.

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Мілан же до цього матчу був лідером групи. І намагався втримати цю позицію. Але не вдалося.

На початку зустрічі голкіпер італійської команди Тетерушану декілька разів врятував після небезпечних ударів. І на 24-й хвилині він теж відбив м'яч після удару Тіаго Сілви. Але вже нічого не зумів вдіяти з добиванням Фофани.

У другому таймі Челсі забив ще двічі. В обох голах активну участь взяв Джеймс. Спочатку після його прострілу відзначився Обамеянг, який в дотик відправив м'яч у ворота суперника. Тут варто відзначити помилку Томорі.

А вже згодом Джеймс і сам забив, отримавши пас на хід у штрафний майданчик – м'яч пролетів над голкіпером у кут воріт.

Челсі перемагає та набирає чотири очки. Стільки ж і в Мілана, але ця команда на третьому місці. Лідирує в групі Зальцбург з 5 очками.

Відеоогляд матчу Челсі – Мілан