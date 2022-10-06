Челсі – Мілан 3:0
Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 61
Челсі не надто вдало стартувало в цій Лізі чемпіонів. І саме після поразки в першому матчі від загребського Динамо був звільнений Томас Тухель. Хоча і перший матч Грема Поттера теж не вийшов вдалим – нічия вдома із Зальцбургом.
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Мілан же до цього матчу був лідером групи. І намагався втримати цю позицію. Але не вдалося.
На початку зустрічі голкіпер італійської команди Тетерушану декілька разів врятував після небезпечних ударів. І на 24-й хвилині він теж відбив м'яч після удару Тіаго Сілви. Але вже нічого не зумів вдіяти з добиванням Фофани.
У другому таймі Челсі забив ще двічі. В обох голах активну участь взяв Джеймс. Спочатку після його прострілу відзначився Обамеянг, який в дотик відправив м'яч у ворота суперника. Тут варто відзначити помилку Томорі.
А вже згодом Джеймс і сам забив, отримавши пас на хід у штрафний майданчик – м'яч пролетів над голкіпером у кут воріт.
Челсі перемагає та набирає чотири очки. Стільки ж і в Мілана, але ця команда на третьому місці. Лідирує в групі Зальцбург з 5 очками.
Відеоогляд матчу Челсі – Мілан