Голепад в Лондоне: Челси спасся от поражения от МанСити в фантастическом матче – видео

Центральный поединок 12-го АПЛ Челси – Манчестер Сити держал в напряжении зрителей до финального свистка. Соперники на двоих забили восемь голов, а к одному из них приложился Михаил Мудрик.

Челси – Манчестер Сити 4:4

Голы: Т. Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Голланд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино оставил Михаила Мудрика на скамье запасных. На левом фланге "синих" с первых минут вышел Рахим Стерлинг, пишет 24 канал.

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Никто не хотел проигрывать

Соперники очень живо начали поединок, забив четыре мяча в первой половине матча. Первоначально Эрлинг Голанд реализовал пенальти из-за фола Марка Кукурельи.

А затем Челси благодаря голам Тьяго Силвы и Стерлинга вырвался вперед. Особенно эффектным голом отличился левый вингер "синих", пробивший по центру ворот.

Однако на перерыв команды ушли при ничейном результате. Защитник МанСити Мануэль Аканджи головой отправил мяч в сетку ворот Роберта Санчеса после навеса Бернарда Силвы.

В начале второго тайма снова напомнил о себе Голанд, выведший "горожан" вперед. При счете 3:2 в пользу МанСити Почеттино выпустил на поле Михаил Мудрика. Через несколько минут украинец разогнал голевую атаку "синих". Джексон удачно сыграл на добивании и восстановил паритет.

Однако на этом голевая феерия не завершилась. За четыре минуты до финального свистка Родри с помощью рикошета забил четвертый гол Манчестер Сити. А в компенсированное время хозяева заработали пенальти, который реализовал Коул Палмер.

4:4 – таков итоговый результат этого невероятного поединка зафиксировал арбитр.

Команда Мудрика, набравшая в 12 матчах 16 очков, осталась на 10 месте.

Манчестер Сити закрепился на первом месте АПЛ, опережая Арсенал на одно очко. У подопечных Гвардиолы 28 баллов, а у "канониров" – 27.

Видеообзор матча Челси – Манчестер Сити