В течение недели Челси и Манчестер Сити пришлось сыграть ответственные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Челси в Севилье, хоть и проиграл Порту (0:1), но обеспечил себе выход в 1/2 финала.

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Взамен Манчестер Сити внезапно нанес поражение Боруссии Дортмунд со счетом 2:1 и также пробился в полуфинал. Учитывая то, что Челси свой матч сыграл 13 апреля, а Сити – 14 апреля, то лондонцы получили на один день больше, чтобы подготовиться к игре.

Челси – Манчестер Сити прогноз Favbet на 1/2 финала Кубка Англии

В первую очередь противостояние Челси и Манчестер Сити интересно встречей наставника Челси Томаса Тухеля и тренера "горожан" Пепы Гвардиолы в Англии. До этого специалисты встречались в Германии, когда Гвардиола тренировал Баварию, а Тухель – Боруссию Дортмунд.

Перед матчем фаворитом на бумаге является Манчестер Сити. Победу манчестерского клуба в основное время игры оценивают коэффициентом 1,86. Также "горожане" фавориты в контексте прохода в финал. На проход Манчестер Сити в решающий поединок Кубка Англии букмекеры дают коэффициент 1,45.

В Челси несколько худшие шансы, считают букмекеры. Победу подопечных Тухеля в основное время специалисты оценили коэффициентом 4,75. А вот на проход Челси в финал букмекеры дают коэффициент 2,93. Ничья в основное время игры оценена коэффициентом 3,50.

Поединки между Челси и Манчестер Сити обычно результативны. Однако на этот раз футболистам Манчестер Сити, которые в этом сезоне забивают достаточно много, будет сложнее. Тухель построил грамотную защиту в Челси. Следовательно, можно попробовать сделать ставку на тотал меньше 2.0, что оценено коэффициентом 2,59.

Поединок Челси – Манчестер Сити начнется в 19:30.