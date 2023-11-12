Мудрик попытается остановить Манчестер Сити: сможет ли Челси отобрать очки у чемпиона АПЛ
В прошлом туре подопечные Маурисио Почеттино смогли обыграть одного из лидеров чемпионата, а теперь сразится с грозной командой Пепа Гвардиолы. Рассказываем о шансах команд на успех в отчетном матче.
В этот уикенд в АПЛ проходят матчи 13 тура сезона 2023-2024. В последней игре воскресенья лондонский Челси будет принимать действующего чемпиона Манчестер Сити, пишет 24 канал. Начало – в 18:30 по киевскому времени.
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Мудрик против лидера
Команда Пепа Гвардиолы хорошо идет по сезону, лидируя в турнирной таблице. В начале октября манкунианцы проиграли два матча подряд, но после этого одержали победы над Брайтоном, Манчестером Юнайтедом и Борнмутом.
Челси же пока не сильно поражает. Команда Маурисио Почеттино выиграла всего 4 из 11 матчей и застряла в середине таблицы на десятой строчке. В зону Лиги чемпионов – девять баллов.
Правда, в прошлом туре "синие" смогли поразить, разгромив симпатичный Тоттенхэм (4:1). Участие в игре должен принять восстановившийся от травмы Михаил Мудрик.
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Букмекеры считают Манчестер Сити фаворитом в битве с Челси. Коэффициент на победу манкунианцев составляет 1,70, в то время как на хозяев – 5,30. Ничья же оценивается в 3,90.
При этом эксперты не уверены в результативной игре. На тотал больше 2,5 и тотал менее 2,5 примерно равные коэффициенты - 1,97 и 2,02. Главными претендентами на забитый мяч являются футболисты:
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) – 1,65
- Хулиан Альварес (Манчестер Сити) – 2,80
- Фил Фоден (Манчестер Сити) – 3,30
- Жереми Доку (Манчестер Сити) – 4,00
- Рахим Стерлинг (Челси) – 4,20
- Николя Джексон (Челси) – 4,50
- Бернарду Силва (Манчестер Сити) – 4,70
- Кол Палмер (Челси) – 5,00
- Михаил Мудрик (Челси) – 6,50