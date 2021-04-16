Именно Челси и Манчестер Сити разыграют между собой место в финале Кубка Англии. Их игра состоится в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". На этом же стадионе на следующий день, в воскресенье, 18 апреля, сыграют и второй полуфинал, в котором Лестер будет противостоять Саутгемптону.

К теме Челси или Манчестер Сити: кто выиграет в 1/2 финала Кубка Англии – прогноз

Противостояние двух топовых английских клубов не останется без внимания украинских болельщиков. Игру можно будет посмотреть в Украине онлайн. Матч покажет видеосервис Oll.tv.

Однако доступ к трансляции матча – только по подписке. Можно выбрать одну из имеющихся – или "Футбол" за 109 гривен в месяц (куда входят только четыре канала – "Футбол 1/2/3" и "Shakhtar TV"), или xtra sport oll inclusive, которая обойдется в 189 гривен в месяц . Однако здесь предусмотрен доступ к 209 каналам и более 15 тысяч кино и сериалов.

Стоит напомнить, что Манчестер Сити и Челси также сыграют в полуфинале Лиги чемпионов. Но "горожане" будут противостоять французскому ПСЖ, а Челси за выход в финал поборется с испанским Реалом.