Мудрик может их изменить: Челси потеряло лидеров из-за травм в матче против МанСити

В четверг, 5 января, Челси приняло Манчестер Сити в 19-м туре АПЛ-2022/2023. Лондонский клуб проиграл и еще добавил в свой лазарет двух травмированных игроков.

Уже на 5-й минуте Рахим Стерлинг получил травму и был заменен Пьером-Эмерикой Обамеянгой. На этом проблемы Челси в первом тайме не закончились. 24 канал.

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Большие проблемы Челси, которые могут ускорить трансфер Мудрика

На 22-й минуте досрочно сел на скамейку запасных из-за повреждений Кристиан Пулишич. 24-летнего американского футболиста на поле сменил Карни Чуквуэмека.

Если Пулишич играет на позиции правого вингера, то Стерлинг выступает на левом фланге атаки.

Такое неприятное развитие событий может заставить Челси еще больше включиться в борьбу за Михаила Мудрика, занимающего место Стерлинга на футбольном поле.

В сезоне-2022/2023 Пулишич отыграл в футболке Челси 21 матч, в которых отличился одним голом и двумя ассистами.

Что касается статистики Стерлинга в текущем сезоне, то англичанин провел 22 поединка, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативных передачи.

Ранее сообщалось, что "аристократы" готовы отдать за вундеркинду Шахтера около 80 миллионов. Что не может позволить себе сделать Арсенал, в который мечтает перейти сам украинский футболист.

Также отмечалось, что директор по футболу в Шахтере Дарио Срна лично улетит в Лондон, чтобы провести переговоры с клубом, представляющим синюю часть Лондона. И он прибыл в столицу Великобритании и посетил матч Челси против МанСити.

Пока неизвестно, каким был разговор, но травмы лидеров Челси могут увеличить заинтересованность лондонского клуба в Мудрике.

По данным Transfermarkt , стоимость Мудрика оценивается в 40 миллионов евро. Обновленная сумма сделала Михаила самым дорогим футболистом в истории УПЛ. Однако в Шахтере хотят выручить около 100 миллионов человек. Такие заоблачные цифры пугают даже грандов английского футбола.

Потенциальный покупатель на Михаила идет только на 10-й строчке в турнирной таблице АП, имея в своем активе 25 очков.

К слову, Челси минимально проиграло МанСити. Единственный и победный гол в составе "горожан" забил Рияд Махрез.