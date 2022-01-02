Челси благодаря безумному камбеку расписал боевую ничью с Ливерпулем

Новый 2022 год начался с дерби лидеров АПЛ Челси – Ливерпуль. Команды расписали результативную мировую.

Челси – Ливерпуль 2:2

Голы: Ковачич, 42, Пулишич, 45 + 1 – Мане, 9, Салах, 26

Первый острый момент в игре создали хозяева. Пулишич оказался один на один с голкипером Ливерпуля, но победителем из этой дуэли вышел вратарь.

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Почти сразу после этого гости ответили моментом, но на этот раз результативным. Защитник Челси ошибся, мяч получил Мане и с близкого расстояния перевел его в сетку ворот "аристократов" – 0:1.

17 минут понадобилось "мерсисайдцам", чтобы увеличить преимущество в счете. Александер-Арнольд лучше всего сыграл после "пожара" в штрафной соперника, отдал на Салаха, которому ничего не оставалось, как удвоить преимущество Ливерпуля на табло – 0:2.

Однако еще до перерыва лондонцы не только отквитали один гол, а отыгрались в счете до 2:2. Оба мяча были забиты под занавес первого тайма.

Камбэк хозяев

Сначала Ковачич забил красивый гол в девятку ворот. Мяч на пути срикошетил от стойки, что придало еще большей зрелищности взятию ворот – 1:2.

А уже в компенсированное время до первой 45-минутки Пулишич сравнял счет. Футболист после передачи Канте хладнокровно отправил мяч в девятку владений Келлехера – 2:2.

Еще до перерыва еще одну возможность упустили хозяева. Но удар Маунта был рядом со стойкой.

Тайм нереализованных моментов

Супермоменты были у команд во втором тайме. Жота завоевал мяч в центральном круге, отдал на Салаха. Мохамед протащил мяч ближе к штрафной соперника и пробил. Мэнди, несколько вышедший из линии ворот, в эффектном прыжке парировал выстрел.

Ответ Челси был не менее острым. Мяч после прострела с фланга долетел в ноги Пулишича, который в упор расстреливал ворота команды Юргена Клоппа.

Уже в следующей атаке Мане дважды обыгрался с партнерами по команде. Но переиграть Мэнди снова не удалось.