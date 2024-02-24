Мудрик в шаге от первого трофея за Челси в бою против Ливерпуля: анонс финала Кубка лиги

Ливерпуль и Челси разыграют 64-ый Кубок английской лиги на стадионе "Уэмбли". Команда Юргена Клоппа проводит прекрасный сезон, чего нельзя сказать о лондонцах.

В воскресенье, 25 февраля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится финал Кубка английской лиги. В решающем матче за трофей сыграют Челси и Ливерпуль, пишет 24 канал.

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Проблемный Челси

Лондонцы продолжают нестабильный ход этого сезона. Команда не может выиграть более трех матчей подряд, а в чемпионате застряла в середине таблицы. После 25 туров "синие" идут десятыми и имеют аж 9 очков отставания от зоны еврокубков.

Поэтому кубковые турниры остаются главными шансами Челси на трофей. К сожалению, в 2024 году украинец Михаил Мудрик потерял место в основе, а в последних трех встречах даже не вышел на поле. У Ливерпуля сезон складывается куда лучше.

В последней кампании при руководстве Клоппа "красные" являются главными претендентами на трофеи во всех турнирах. В Лиге Европы команда вышла с первого места в 1/8 финала, а в АПЛ удерживает лидерство, имея отрыв в один балл от МанСити.

История в Кубке лиги

К слову, Ливерпуль является наиболее успешной командой в истории Кубка лиги. За все 63 розыгрыша турнира мерсисайдцы выиграли девять трофеев, опережая на один титул Манчестер Сити. У Челси же в активе пять Кубков лиги.

Два года назад, в 2022 году, именно Ливерпуль и Челси сошлись в финале. Тогда команды расписали нулевую ничью, а по пенальти победу праздновала команда Клоппа. Серия тогда затянулась аж на 22 удара, единственный промах был на счету вратаря "синих" Кепы Аррисабалаги.

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. Матч Челси – Ливерпуль онлайн будет показан на телеканале Setanta Sports, а также ОТТ-платформе setantasports. Начало – в 17:00 по киевскому времени.

Букмекеры ожидаемо считают Ливерпуль фаворитом в финале Кубка английской лиги. На триумф "красных" можно поставить за 1,68, тогда как на Челси – за 2,25.

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Что касается основного времени, то успех подопечных Клоппа оценивается в 2,27, а победа команды Почеттино – в 3,30. На ничью можно поставить за 3,80, а на серию пенальти – аж 6,50.

При этом эксперты верят в большое количество голов. Коэффициент на "тотал больше 2,5" составляет 1,64, а на ТМ – 2,32. Если вы верите в гол Михаила Мудрика, то ваш коэффициент – 5,00. Главными же претендентами на забитый мяч являются следующие футболисты: