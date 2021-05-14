Челси – Лестер: где смотреть онлайн финал Кубка Англии
Финал Кубка Англии состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Поединок начнется в 19:15 по киевскому времени.
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Поединок Челси – Лестер в Украине будет транслировать канал Setanta Sports.
Канал доступен к просмотру у кабельных провайдеров. Также его можно смотреть на онлайн-платформах Megogo и Oll.tv.
- На пути к финалу Челси одолел Моркам, Лутон, Барнсли, Шеффилд Юнайтед и Манчестер Сити. Зато Лестер прошел Сток Сити, Брентфорд, Брайтон, Манчестер Юнайтед и Саутгемптон.
- Действующим обладателем Кубка Англии является Арсенал. Последний раз Челси выигрывал трофей в 2018 году. В то же время Лестер 4 раза был финалистом и проиграл все матчи.
- Финал Кубка Англии в 2021 году состоится с болельщиками на трибунах.